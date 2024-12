Cietrzewie na wolności. W Spychowie odchowano ich aż 125

W Ośrodku Hodowli Cietrzewia Nadleśnictwa Spychowo w tym roku udało się odchować aż 125 młodych cietrzewi. Zanim trafiły one do środowiska naturalnego, do specjalnie przystosowanych przez leśników biotopów, musiały kilka tygodni spędzić w tzw. wolierach adaptacyjnych. Te woliery znajdującą się w docelowych miejscach wypuszczania ptaków i służą do przyzwyczajenia młodych cietrzewi do ich docelowego „domu” w naturze.