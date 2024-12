Mieszkaniec Szczytna został oszukany podczas zakupów internetowych. Ostrzegamy przed nieuczciwymi sprzedawcami

W poniedziałek (09.12.2024 r.) wieczorem do szczycieńskiej jednostki przyszedł mieszkaniec Szczytna, który zawiadomił policjantów o oszustwie internetowym. 66-latek zamówił poprzez stronę internetową kurtkę o wartości prawie 200 złotych, jednak przesyłki nie otrzymał. Funkcjonariusze pionu kryminalnego prowadzą czynności w tej sprawie.

Przypominamy!

Przed złożeniem zamówienia upewnij się, czy sklep internetowy istnieje.

Zweryfikuj komentarze i opinie dotyczące sprzedawcy i sklepu oraz towaru.

Przeczytaj regulamin sklepu, a przed wykonaniem przelewu upewnij się, czy rachunek bankowy faktycznie należy do sprzedawcy.

Udostępnij tylko niezbędne dane osobowe do przeprowadzenia płatności i dostawy.

Jeżeli zostaniesz przekierowany na stronę internetową w celu wykonania płatności, upewnij się, czy nie jest to oszukańcza strona.

Staraj się unikać sklepów, których siedziby znajdują się poza granicami Polski.

Jeżeli otrzymasz wiadomość o niedopłacie do zamówienia, może to być próba oszustwa!

Zadbaj o przedświąteczny spokój ducha i dokonuj przemyślanych zakupów, dzięki czemu unikniesz niepotrzebnego stresu i utraty pieniędzy lub danych osobowych.

(ep)