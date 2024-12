Na trasie Szczytno-Nowiny zderzyło się 5 pojazdów. Sprawca zdarzenia miał 3,5 promila alkoholu w organizmie

Po godzinie 16:00 w środę (04.12.2024 r.) oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu na drodze krajowej numer 57 pomiędzy Szczytnem a Nowinami. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy ustalili, że sprawcą zdarzenia był 38-letni motorowerzysta.Kierujący motorowerem mieszkaniec gminy Dźwierzuty zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w pojazd ciężarowy marki Man, którym kierował 30-latek z gminy Wielbark. Kierująca pojazdem marki Volvo 31-latka, widząc przebieg zdarzenia, zatrzymała się przed pojazdem marki Man. Jadąca za nią 35-latka kierując samochodem osobowym marki Audi, nie zachowała bezpiecznej odległości i najechała na tył pojazdu marki Volvo. Na tył pojazdu marki Audi najechał pojazd marki Volkswagen, którym kierował 32-latek z gminy Pasym. 35-letnia mieszkanka gminy Pasym została przewieziona do szpitala ze względu na odniesione obrażenia, które na szczęście nie były poważne.Pracujący na miejscu policjanci zbadali alkomatem uczestników zdarzenia. Kierujący motorowerem znajdował się w stanie nietrzeźwości, ponieważ miał on 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do szczycieńskiej jednostki, gdzie trafił do policyjnego aresztu.