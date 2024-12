PUCHAR POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW i KOKORO CUP

Koledzy z drużyny: Antoni Burliński, Nikodem Skibiński oraz Zachar Moszczyński ze stolicy Wielkopolski wywieźli srebrne medale. Każdy z nich stoczył 3-4 walki co może świadczyć o wysokim poziomie zawodów.Starsi i bardziej doświadczeni zawodnicy z SKKK Best Team Zembrzuski Dojo zameldowali się na listach startowych międzynarodowego turnieju w Warszawie Kokoro Cup. W tych prestiżowych zawodach biorą udział najlepsi wyselekcjonowani seniorzy z całego świata oraz juniorzy i młodzieżowcy, którzy mogą się pochwalić bogatym dorobkiem medalowym. W Kokoto Cup nie walczą przypadkowi zawodnicy, tu każdy jest pretendentem do medalu. Najlepiej z naszych karateków spisały się panie zdobywając dwa medale: 2 miejsce Łucja Dragun i 3 Martyna Wiśniewska, tym razem nie powiodło się Olafowi Szemplińskiemu, który już eliminacjach przegrał walkę i musiał pożegnać sią turniejem.Ale to jeszcze nie koniec tegorocznych zmagań, tuż przed świętami zawodnicy SKKK zawalczą w Łańcucie o tytuły najlepszych karateków na starym kontynencie.