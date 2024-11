Potrącenie rowerzysty w Tylkowie. Kierowco, zwracaj uwagę na pieszych i rowerzystów!

Do zdarzenia drogowego na drodze krajowej numer 53. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 26-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego jadąc samochodem dostawczym marki Renault, najechał na kierującego rowerem 41-latka, który jechał w tym samym kierunku i rozpoczął manewr skrętu w lewo.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, celem przeprowadzenia badań. W wyniku zdarzenia mieszkaniec gminy Szczytno doznał lekkich obrażeń, które na szczęście nie zagrażały jego zdrowiu i życiu. Uczestnicy zdarzenia zostali zbadani alkomatem, który wykazał, że byli trzeźwi.

W związku z popełnionym wykroczeniem, mundurowi ukarali 26-latka mandatem w kwocie 1600 złotych oraz 12 punktami karnymi.

Pamiętajmy, że podczas zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu mechanicznego, pieszy czy rowerzysta są szczególnie narażeni na poważne skutki, a czasami niestety okazują się one tragiczne. Apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Natomiast przypominamy pieszym i rowerzystom, że oni również są zobowiązani do przestrzegania przepisów oraz stosowania się do zasady ograniczonego zaufania.

