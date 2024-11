St. asp. Grzegorz Licki z KPP w Szczytnie z odznaczeniem „Kawalera Białej Wstążki”

Kampanię Białej Wstążki wymyślili mężczyźni w Kanadzie w 1991 r. Dwa lata wcześniej na politechnice w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił. Tłumaczył, że nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Kanadyjczycy — w geście protestu i solidarności z ofiarami ataku — wybrali na symbol kampanii białą wstążkę, znak niewinności i obiecali, że będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet: fizycznej, psychicznej i seksualnej.Podczas konferencji przyznano wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Kawalerom Białej Wstążki”. W tym szczególnym gronie znalazło się pięciu funkcjonariuszy z naszego garnizonu:insp. Waldemar Pankowski – Komendant Powiatowy Policji w Iławiepodkom. Wojciech Szerejko (KPP w Bartoszycach)st. asp. Grzegorz Licki (KPP w Szczytnie)asp. Adrian Dąbkowski (KPP w Piszu)sierż. szt. Marcin Rykowski (KMP Olsztyn)W trakcie konferencji prelegenci poruszali ważne tematy dotyczące zatrzymania przemocy wobec kobiet, jak również zwalczania przemocy ze względu na płeć.Według danych statystycznych, na terenie Warmii i Mazur od 1 stycznia 2024 r. liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że zostały dotknięte przemocą domową wynosi 2691, w tym: 1609 osób to kobiety, a 730 to dzieci. Od początku roku policjanci sporządzili 1888 formularzy „Niebieska Karta”, w których wskazano 1919 sprawców przemocy domowej. W tym gronie 1679 osób to mężczyźni."16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”