Poszukiwany 22-latek nie uniknie kary. Został zatrzymany podczas kontroli drogowej

Jednym z zadań policjantów patrolówki jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny zarówno w dzień, jak i w nocy. Funkcjonariusze dokonują legitymowania z różnych powodów, a także dokonują kontroli pojazdów poruszających się na terenie miasta oraz całego powiatu szczycieńskiego.

W nocy z poniedziałku na wtorek (25/26.11.2024 r.) funkcjonariusze szczycieńskiej patrolówki patrolowali rejon miasta Szczytno. Przed godziną 2:00 na ulicy Grudziądzkiej mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki BMW. Za kierownicą pojazdu siedział mieszkaniec Szczytna, a wraz z nim podróżowało dwóch pasażerów. Po sprawdzeniu danych osobowych mężczyzn w systemach teleinformatycznych Policji okazało się, że jeden z pasażerów miał sporo „na swoim sumieniu”.

22-letni mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie. Mieszkaniec Szczytna uchylał się przed odbyciem kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa pobicia. Policjanci zatrzymali 22-latka, a następnie przewieźli go do szczycieńskiej komendy, skąd został przewieziony do zakładu karnego.

(ep)