100 nowych oficerów polskiej Policji

Przed uroczystością pan Tomasz Siemoniak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadinsp. Marek Boroń – Komendant Główny Policji oraz insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie wraz z delegacją nowo mianowanych funkcjonariuszy oddali hołd policjantom, będącym ofiarami zbrodni katyńskiej, poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze”.Złożeniem meldunku panu Tomaszowi Siemoniakowi – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości, nadkom. Tomasza Kozona, wprowadzeniem sztandarów Komendy Głównej Policji i Akademii Policji w Szczytnie oraz odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie zainaugurowano uroczystość.Na samym początku do zgromadzonych zwróciła się insp. dr Agata Malasińska-Nagórny. Jako gospodarz uroczystości przywitała gości i złożyła wyrazy podziękowania za ich obecność w tej podniosłej chwili. W wydarzeniu wzięli udział: pan Tomasz Siemoniak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadinsp. Marek Boroń – Komendant Główny Policji, pan Radosław Król – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele administracji samorządowej powiatu szczycieńskiego, kadra kierownicza polskiej Policji, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji, reprezentanci duchowieństwa, a także szefowie jednostek służb mundurowych i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z APwSz. Obecni byli również przedstawiciele uczelni partnerskich, cywilnych i mundurowych, jak i reprezentanci związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń.Komendant-Rektor APwSz wskazała, że kadra oficerska polskiej Policji wzbogaca się o 100 profesjonalnie wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy są przygotowani do wzorowej realizacji swych zadań i obowiązków. Insp. dr Agata Malasińska-Nagórny pogratulowała nowo mianowanym ukończenia Akademii Policji w Szczytnie i otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego – podkomisarza Policji oraz życzyła im ogromu satysfakcji z pełnionej służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.Na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji mianowano 22 funkcjonariuszki i 78 funkcjonariuszy.Komendant Główny Policji odczytał treść oficerskiej przysięgi i przyjął ją od 100 nowo mianowanych na stopień podkomisarza Policji absolwentów Akademii Policji w Szczytnie. Następnie z pododdziału promowanych APwSz występujący kolejno w szeregach policjanci maszerowali do podestu, na którym, po przyklęknięciu na prawe kolano, oczekiwali na symboliczne uderzenie szablą generalską w ramię. Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Boroń, po wypowiedzeniu symbolicznej formuły w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podkomisarzami Policji, przypieczętował akt promocji.Obecni na uroczystości przedstawiciele duchowieństwa udzielili nowym oficerom ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę.W ramach przemówień okolicznościowych jako pierwszy głos zabrał pan Tomasz Siemoniak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wystąpienie to zostało poprzedzone sygnałem „Słuchajcie wszyscy”: – Serdecznie gratuluję tej promocji. Zdecydowaliście się na niełatwą służbę. Mundur policyjny to ogromne zobowiązanie. Wszystko to, co było w rocie ślubowania, nie jest jakąś rutyną, ale jest prawdą o służbie w Policji. Ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli, konieczność świecenia przykładem i ambicja, by robić coraz więcej są w etos policyjny wpisane – mówił szef resortu. Dziękuję kadrze Akademii, bo w tej promocji i Waszej satysfakcji jest też ogromna praca całego zespołu – nadmienił.Następnie do zebranych swoje słowa skierował nadinsp. Marek Boroń: – Komendant Główny Policji. Pragnę Wam pogratulować i wyrazić słowa uznania za Waszą wytrwałość, poświęcenie oraz profesjonalizm, które doprowadziły Was do chwili, w której otrzymaliście zaszczytne szlify oficerskie. Każdy z Was przeszedł drogę długą i wymagającą, pełną wyrzeczeń i trudnych wyzwań – wskazał Komendant Główny Policji. – Dzisiejsza promocja to początek nowego etapu w Waszej karierze zawodowej. Jako oficerowie będziecie liderami w swoich zespołach odpowiedzialnymi za kształtowanie postaw oraz budowanie zaufania i szacunku wobec służby, którą reprezentujecie – dodał nadinsp. Marek Boroń.Jako ostatni przemówił przedstawiciel promowanych, podkom. Dariusz Dobrzański z KMP w Piekarach Śląskich. Podziękował rodzinie, bliskim i przyjaciołom nowych oficerów za nieocenioną pomoc, cierpliwość i wyrozumiałość. Zwróciwszy się do kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Policji w Szczytnie, podkreślił jak wielką rolę pełnili w kształtowaniu ich wiedzy i nieprzerwanie pełnią, motywując do dalszego jej umacniania w celu wypełniania słów złożonej przysięgi na najwyższym poziomie.