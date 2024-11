Długi weekend z udziałem nieodpowiedzialnych kierujących na drogach powiatu szczycieńskiego

W piątkowe popołudnie (08.11.2024 r.) policjanci otrzymali zgłoszenie od świadka, który widział, jak kierujący pojazdem marki Peugeot zaparkował swój samochód i wszedł do jednego ze sklepów przy ulicy Chrobrego w Szczytnie. Funkcjonariusze drogówki zatrzymali 42-letniego mieszkańca gminy Jedwabno, gdyż podczas badania alkomatem okazało się, że miał on prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kryminalni po zebraniu materiału dowodowego w tej sprawie przedstawili 42-latkowi zarzuty popełnienia przestępstw kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do orzeczonego środka karnego. Mężczyzna odpowie przed sądem za popełnione czyny.

Policjanci szczycieńskiej drogówki w sobotę (09.11.2024 r.) w Rozogach kontrolowali prędkość, z jaką podróżują kierujący. Po godzinie 12:00 mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Audi, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. 44-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego jechał z prędkością 104 km/h, za co został ukarany mandatem w kwocie 3000 złotych oraz 13 punktami karnymi w warunkach recydywy. Ponadto policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny.

Tego samego dnia po południu oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej numer 545 w pobliżu miejscowości Nowe Borowe. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że 42-letni mieszkaniec województwa łódzkiego jadąc samochodem osobowym uderzył w sarnę, która wtargnęła na jezdnię wprost przed jadący pojazd. Kierowca na szczęście nie odniósł obrażeń w związku ze zdarzeniem.

Kilka minut przed północą policyjny patrol zatrzymał do kontroli drogowej w Szczytnie przy ulicy Gdańskiej samochód marki Audi. Za kierownicą pojazdu siedział 42-letni mieszkaniec gminy Szczytno. Podczas przeprowadzanej kontroli mundurowi wyczuli od mężczyzny alkohol, w związku z czym zbadali go alkomatem, który wykazał, że kierujący znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. 42-latek „wydmuchał” prawie 0,5 promila alkoholu, za co policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Ponadto sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Szczytnie. Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny wynoszącej co najmniej 2500 złotych.

W Szczytnie przy ulicy Gizewiusza w poniedziałek (11.11.2024 r.) po godzinie 23:00 policjanci szczycieńskiej patrolówki zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Ford. Tym razem „kierowcą” był 23-letni mężczyzna z województwa lubuskiego, który kierował pojazdem mimo obowiązującego go zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Sprawą 23-latka również zajmie się sąd, gdyż mężczyzna popełnił przestępstwo niestosowania się do orzeczonego środka karnego. Czyn ten podlega karze 5 lat pozbawienia wolności.

