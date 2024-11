Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali środki odurzające

W ubiegłym tygodniu w nocy z poniedziałku na wtorek (28/29.10.2024 r.) szczycieńscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Przed północą w Jedwabnie zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który posiadał przy sobie środki odurzające. Natomiast po północy kolejny policyjny patrol zatrzymał 25-letniego mieszkańca Szczytna na ulicy Polskiej w Szczytnie. Funkcjonariusze zabezpieczyli od obu mężczyzn susz roślinny koloru zielonego, który po zbadaniu okazał się być marihuaną. Kryminalni po zgromadzeniu materiału dowodowego do obu spraw, przedstawili mężczyznom zarzut popełnienia przestępstwa posiadania środków odurzających. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawcy podlegają karze 3 lat pozbawienia wolności.Tej samej nocy po godzinie 4:00 oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło zniszczenia mienia na posesji w jednej z miejscowości na terenie gminy Rozogi. Mundurowi ustalili, że sprawca dokonał wybicia szyb w budynku mieszkalnym oraz zniszczył karoserię i lampy w zaparkowanym na podwórku samochodzie osobowym, powodując tym samym szkody o wartości 80 tysięcy złotych.Kryminalni w toku przeprowadzonych czynności ustalili, że sprawcą zdarzenia jest 43-letni mieszkaniec gminy Rozogi. Podczas zatrzymania mężczyzny, policjanci ujawnili i zabezpieczyli różnego rodzaju substancje, których właściwości wskazywały na to, że są środkami odurzającymi. Podejrzany został przewieziony do jednostki, gdzie został osadzony w policyjnym areszcie. Po wstępnym badaniu zabezpieczonych substancji okazało się, że było to ponad 300 gramów różnego rodzaju środków odurzających w postaci marihuany, amfetaminy oraz ecstasy. Kryminalni zebrali materiały dowodowe w tej sprawie, a następnie przedstawili mężczyźnie zarzuty popełnienia przestępstw naruszenia miru domowego, zniszczenia mienia, stosowania gróźb karalnych oraz posiadania środków odurzających. Sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie po zapoznaniu się z aktami sprawy zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec 43-latka w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.(ep)