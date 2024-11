Podejrzany o brutalne pobicie księdza ze Szczytna zatrzymany. Trwają czynności z 27-latkiem

Wczoraj około godz. 19.00 na plebanii parafii św. Brata Alberta w Szczytnie doszło do brutalnej napaści na księdza proboszcza. Napastnika spłoszyła gosposia księdza, która zaalarmowała policję i wezwała do ciężko pobitego duchownego pomoc medyczną.

72-letni ksiądz Lech, w ciężkim stanie został przewieziony najpierw do szpitala w Szczytnie, a następnie do specjalistycznej placówki w Olsztynie. Walczy o życie.

- Jesteśmy wstrząśnięci i zasmuceni tym co się stało. Ksiądz proboszcz walczy o życie, jest w stanie krytycznym. Prosimy o modlitwę za niego - powiedział PAP rzecznik Kurii w Olsztynie ks. Marcin Sawicki.

Dodał, że ksiądz pełnił posługę w Szczytnie od lat. Był budowniczym kościoła, w którym pełni funkcję proboszcza.

- Zatrzymano dwie osoby podejrzane o pobicie księdza. Okazało się, że 23-latek nie ma związku ze sprawą, natomiast 27-letni mieszkaniec Szczytna jest właśnie przesłuchiwany - informuje Emilia Pławska rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. - Mężczyzna został zatrzymany dziś około godziny 9 rano. Prowadzone są z nim czynności. Na tę chwilę dla dobra śledztwa więcej informacji nie mogę udzielić.