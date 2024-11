Brutalny napad na proboszcza parafii w Szczytnie. Ksiądz przebywa w szpitalu, policjanci prowadzą poszukiwania sprawcy

Do zdarzenia doszło dziś, po godz. 19 na plebanii w Szczytnie. Proboszcz został dotkliwie pobity. Świadek zdarzenia była gosposia i to ona zaalarmowała policję o napadzie.

Na plebanii parafii św. Brata Alberta w Szczytnie doszło do brutalnej napaści na księdza proboszcza. 72-letni ksiądz Lech, w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

- Policję powiadomiła gospodyni księdza, która była świadkiem napaści - informuje Emilia Pławska rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. - 72-letni proboszcz został dotkliwie pobity i z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Policjanci po zabraniu księdza do szpitala, zabezpieczają ślady na plebanii. Cały czas trwają też intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy tego napadu. Dla dobra śledztwa nie będziemy na razie ujawniać szczegółów.