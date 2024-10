Świeć przykładem - odblaski to nie wstyd!

Policjanci ze szczycieńskiej drogówki oraz sierż. szt. Joanna Manelska z Zespołu Profilaktyki Społecznej w środę (23.10.2024 r.) wieczorem wspólnie patrolowali ulice miasta Szczytno oraz miejscowości na terenie Gminy Szczytno. Funkcjonariusze wręczali zawieszki oraz opaski odblaskowe przechodniom i rowerzystom, aby byli bardzo dobrze widoczni na drodze. Taki mały i niepozorny element może uratować życie, dlatego bardzo istotne jest, aby zakładać odblask nawet na krótki spacer.Natomiast w czwartkowy ranek (24.10.2024 r.) szczycieńscy policjanci wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Szczytnie odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Na placu przed szkołą najmłodsi dowiedzieli się, jak ważne są odblaski i w jaki sposób ich używać. Następnie każdy z nich otrzymał opaskę odblaskową, która odpowiednio założona, zapewni im bezpieczeństwo w drodze do szkoły i do domu.Pamiętajmy, że założenie opaski lub kamizelki odblaskowej sprawia, że jesteśmy szybciej zauważeni przez kierowców. Pieszy, który korzysta z odblasków, jest widoczny już z odległości około 150 metrów. Natomiast pieszego bez odblasków kierowca zauważa dopiero z odległości 30 metrów, co zdecydowanie skraca czas na odpowiednią reakcję. Dajmy kierowcom szansę na zauważenie nas na drodze, gdyż tylko w taki sposób możemy uniknąć poważnych zdarzeń.Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, każdy pieszy jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym. Wyjątkiem jest korzystanie z drogi dla pieszych, jednak mimo to zachęcamy do korzystania z nich zawsze.(ep)