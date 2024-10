Światowy Dzień Seniora w Wielbarku

Wspólne świętowanie Dnia Seniora w Wielbarku to już wieloletnia tradycja, dlatego i w tym roku nie mogło zabraknąć okolicznościowego spotkania, podczas którego najstarszym mieszkańcom złożono najlepsze życzenia.Ciepłe kapcie i serial w telewizji? Taki wizerunek seniora odchodzi do lamusa. Choć błogie lenistwo ma swoje uroki, seniorzy swój wolny czas traktują jako szansę na aktywność. Chcą się spotykać, działać i pomagać. Seniorzy żyją aktywnie i korzystają z wolnego czasu. Nie chcą zamykać się w domu i czekać na śmierć. Teraz nie muszą śpieszyć się z pracy do domu, dzieci. Teraz mają czas dla siebie. Kiedy widzę uśmiechniętych seniorów na spotkaniach w klubach, to aż serce się raduje. Nie są to ludzie przygnębieni, narzekający na zdrowie, brak pieniędzy i wszelkie przeciwności losu. To osoby, które chcą na emeryturach żyć pełnią życia. Ich postawa dowodzi, że jesień życia wcale nie musi być smutna i przygnębiająca. I za to powinniśmy cenić i wspierać naszych seniorów. Żeby kiedyś móc powiedzieć: „wykorzystałem każdy moment swojego życia, by być szczęśliwym”!Światowy Dzień Seniora to symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy urodzili się w ubiegłym wieku. Jego celem jest integracja środowiska osób starszych oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych. Podobne święta przypominają, że seniorzy są niezwykle ważną grupą społeczną, która wnosi w nasze życie ogromną wartość.Seniorzy, którzy przybyli do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku na powitanie otrzymali życzenia i kwiaty.