Pracowita sobota w SKKK. Kolejne medale na koncie zawodników

Osiemnastoosobowa grupa wraz z instruktorami, przy niezawodnym wsparciu rodziców, walczyła w Zielonce w Kyokushin Cup 2024. Walk było tak dużo, że nie sposób wszystkie opisać, wystarczy powiedzieć, że zawodnicy łącznie zdobyli 18 medali (2 złote, 7 srebrnych oraz 9 brązowych).Gdy młodsi adepci sztuki karate walczyli z Zielonce, czteroosobowa grupa najbardziej doświadczonych wojowników Best Team Zembrzuski DOJO podejmowała wyzwanie w Szczecinie, gdzie odbyła się 15. edycja Kyokushin Challenge. W zawodach wzięło udział prawie 250 zawodników z 21 klubów z całej Polski. Gospodarzem turnieju była „Husaria” Szczecin kierowana przez shihan Radosława Ambroziaka, funkcję sędziego głównego pełnił shihan Piotr Zembrzuski a sędziego technicznego sensei Paweł Falko.- Od pewnego czasu widzimy duży progres w poczynaniach na macie Martyny Wiśniewskiej, więc w Szczecinie nie mogło być inaczej, Martyna wygrała bezdyskusyjnie zarówno kata jak i kumite, a swoją walkę finałową zakończyła efektownym nokautem. Trzykrotny mistrz Europy Olaf Szempliński również nokautem pozbawił szans na złoto swojego rywala. Zawody w Szczecinie zawsze stoją na bardzo wysokim poziomie i nie mówię tego, bo tak wypada powiedzieć lecz dlatego, że nawet faworyci znajdują tam swoich pogromców - komentuje shihan Piotr Zembrzuski. - Dowodem na to jest „tylko” 3 miejsce naszej mistrzyni Europy Łucji Dragun.Wyjazdy na zawody służą przede wszystkim zdobywaniu doświadczenia, integracji społecznej ale również radzeniu sobie ze stresem jakim niewątpliwie jest udział w zawodach. Trenerzy z Best Team Zembrzuski DOJO tak dobierają turnieje, na które jeżdżą z zawodnikami aby poziom zawodów był odpowiedni do umiejętności podopiecznych. Choć to czasem ekonomicznie jest uciążliwe, to jednak niezbędne w przygotowaniu zawodnika do startów w seniorach. Stąd decyzja o startach w tym samym czasie w różnych miejscach.