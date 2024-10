Policjanci prowadzą poszukiwania 16-letniej Oliwii Tarasewicz z Pasymia

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie prowadzą poszukiwania zaginionej nastolatki. Oliwia Tarasewicz ostatni raz była widziana 11 października 2024 roku, gdy wychodziła z domu na zajęcia w szkole. 16-latka od tamtej pory nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu telefonicznego. Każdy, kto posiada informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionej, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji.

Funkcjonariusze z Zespołu do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie prowadzą poszukiwania zaginionej Oliwii Tarasewicz. 16-latka w dniu 11 października 2024 roku udała się do szkoły i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała z nikim kontaktu. Trwają czynności mające na celu ustalenie miejsca pobytu mieszkanki Pasymia.

Oliwia Tarasewicz ma około 163 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma czarne włosy do ramion. W dniu zaginięcia nieletnia ubrana była w czarne spodnie, koszulkę koloru czarnego, szarą bluzę oraz kurtkę w kolorze fioletowym.

Kierujemy apel do każdego, kto może mieć informacje na temat miejsca przebywania zaginionej nastolatki, o kontakt telefoniczny pod numerem alarmowym 112 lub skontaktowanie się bezpośrednio z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, dzwoniąc pod numer tel. (0 47) 73 312 00.

(ep)