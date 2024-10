Mieszkaniec gminy Dźwierzuty ukradł samochód swojej babci. Był poszukiwany listem gończym

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego szczycieńskiej jednostki zatrzymali mieszkańca gminy Dźwierzuty, który miał sporo na sumieniu. Policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego. Ponadto sprawca zdarzenia był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie na podstawie listu gończego, gdyż uchylał się od odbycia zasądzonej kary w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności.

Oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki pełniąc służbę na stanowisku kierowania w niedzielne popołudnie (06.10.2024 r.) otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu osobowego z posesji. Właścicielka pojazdu w zawiadomieniu wskazała, że jej 31-letni wnuk wszedł do domu i przywłaszczył kluczyki od samochodu marki Volkswagen, a następnie odjechał nim z posesji.

Policjanci pionu kryminalnego ustalili miejsce przebywania sprawcy zdarzenia, a następnie go zatrzymali. Mieszkaniec gminy Dźwierzuty trafił do policyjnego aresztu w szczycieńskiej jednostce, natomiast odzyskany pojazd został przekazany jego właścicielce. Kryminalni po zebraniu materiałów dowodowych w tej sprawie, przedstawili mężczyźnie zarzut popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem do samochodu.

Z policyjnego aresztu 31-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdyż był on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie na podstawie listu gończego.

Mężczyzna uchylał się od odbycia wymierzonej kary 1 roku pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa narkotykowego.

