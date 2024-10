Inauguracja roku akademickiego 2024/2025 w Akademii Policji w Szczytnie

W auli. im. Władysława Stasiaka odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2024/2025, która została poprzedzona oddaniem hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej poprzez złożenie kwiatów pod tablicą „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze” przez nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka – Zastępcę Komendanta Głównego Policji, Panią Agatę Furgałę – Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, insp. dr Agatę Malasińską-Nagórny – Komendanta-Rektora APwSz oraz delegację absolwentów APwSz, którzy w trakcie uroczystości zostaną uroczyście mianowani na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji.Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, insp. dr Agata Malasińska-Nagórny podziękowała za przyjęcie zaproszenia i udział w uroczystości kierownictwu Policji, przedstawicielowi ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, wicemarszałkowi warmińsko-mazurskiemu, pełnomocnikowi wojewody warmińsko-mazurskiemu, samorządowcom powiatu szczycieńskiego, duchowieństwu oraz przedstawicielom uczelni wyższych i instytucji współpracujących z Akademią Policji w Szczytnie. W swoim wystąpieniu Pani Komendant przedstawiła bogatą ofertę dydaktyczną Uczelni i podkreśliła nieustannie rozwijającą się współpracę międzynarodową służącą rozwojowi naukowo-badawczemu Akademii. Dodała, że zbliżający się rok 2025 będzie rokiem jubileuszowym dla naszej Uczelni, ponieważ będziemy obchodzić 35. rocznicę jej powołania. Chciałabym podziękować kadrze Uczelni za niełatwą pracę i służbę na rzecz szkolnictwa policyjnego. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i poświecenie. Dziękuję za wsparcie jakie otrzymałam od Państwa, obejmując funkcję Komendanta-Rektora. Życzę Państwu sukcesów w nowym roku akademickim i pomyślnej realizacji planów, a studentom – samych dobrych wyników w nauce oraz pozytywnych wrażeń z pobytu w naszej Uczelni – nadmieniła insp. dr Agata Malasińska-Nagórny.Następnie głos zabrała mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie, która przedstawiła informację o przyjęciu studentów na 1. rok studiów w roku akademickim 2024/2025, po której odczytaniu nastąpiło uroczyste ślubowanie i immatrykulacja. Aktu immatrykulacji dokonała insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor APwSz, z kolei symbolicznego wręczenia indeksów dokonała mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak – Dziekan WBiNP APwSz. Łącznie na 1. rok studiów w Akademii Policji w Szczytnie przyjętych zostało 985 studentów, z czego 747 to funkcjonariusze i pracownicy służb podległych MSWiA ze skierowaniem, a 238 to osoby cywilne. Uczestnikami studiów podyplomowych pierwszego roku jest 195 funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSWiA ze skierowaniem.W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste wręczenie 9 dyplomów doktorskich, którego dokonała insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor APwSz. Słowa doktorskiej roty ślubowania odczytała mł. insp. dr Agnieszka Choromańska – Prorektor ds. rozwoju APwSz.Srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” z rąk nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka – Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz insp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny – Komendanta-Rektora APwSz odznaczone zostały: insp. dr Monika Porwisz – Zastępca Komendanta-Prorektor APwSz oraz mł. insp. Iwona Drach – Kierownik Działu Kadr APwSz.Stały punkt uroczystości inauguracji roku akademickiego stanowi wręczenie medali „Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno” osobom zasłużonym dla funkcjonowania Akademii Policji w Szczytnie. Są one nadawane przez Komendanta-Rektora po ówczesnym pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Senat Uczelni. Wyróżnieni wskazanym medalem zostali: dr hab. Piotr Kardela, podinsp. Bożena Gołota oraz Pani Aleksandra Lewicka.Podczas wydarzenia podsumowano również konkurs na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2023/2024. Wyniki przedstawiają się następująco:3. miejsce: Agnieszka Stawińska-Gromek - promotor: mł. insp. dr Anna Zubrzycka - temat: „Pokolenie Z w strukturach policyjnych. Przywództwo policyjne wobec zmieniających się potrzeb i wartości”;2. miejsce: Małgorzata Nowak - promotor: dr hab. Tomasz Aleksandrowicz - temat: „Wykorzystywanie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego w postępowaniach przygotowawczych w Garnizonie Stołecznym Policji”;1. miejsce: Sabina Kranc - promotor: dr hab. inż. Bogdan Zdrodowski - temat: „Strategie i narzędzia motywacyjne funkcjonariuszy polskiej Policji”.Słowa do uczestników uroczystości skierował Pan Tomasz Siemoniak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W imieniu ministra list odczytała Pani Agata Furgała – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Minister w swoim liście podkreślił, że Akademia Policji w Szczytnie jest wyjątkową placówka, która kształci przyszłych oficerów Policji. Są oni fundamentem naszego bezpieczeństwa. Zdobyte tutaj wiedza i kompetencje pozwalają studentom Akademii skutecznie wypełniać rotę policyjnego ślubowania.Studenci uczą się odpowiedzialności za powierzone zadania oraz tego jak służyć innym. Państwa postawę pięknie obrazuje fakt, że cała społeczność Uczelni włączyła się w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi – dodał szef resortu MSWiA.