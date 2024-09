"Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt" - trwa akcja zbierania podpisów

Obywatelski projekt ustawy "Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt", który wspólnie stworzyły organizacje prozwierzęce - OTOZ Animals, Fundacja Viva!, Fundacja Mondo Cane i Akcja Demokracja - został złożony w Sejmie 22 maja. 24 czerwca marszałek Sejmu wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu inicjatywy obywatelskiej. Tym samym komitet uzyskał osobowość prawną i rozpoczął akcję zbierania podpisów w całym kraju.

Pomysłodawcy swoją inicjatywą chcą zmian w Ustawie o ochronie zwierząt przyjętej w 1997 roku. - Uchwalona 21.08.1997 a my mamy w wrażenie, że mentalności ludzi się nie zmieniła- łańcuch, buda, brak leczenia zwierząt, niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie. Hodowle na futra, sadystyczne polowania uważane za świetną zabawę. A do tego oprawcy "wymyślają" coraz to gorsze sposoby na znęcanie się - a kary w tym wszystkim śmieszne - czytamy w mediach społecznościowych na profilu OTOZ Animals inspektorat w Olsztynie.

Podpisy zbierane są również na Warmii i Mazurach.

W Szczytnie podpisy można złożyć:

Sklep zoologiczny - ul. Odrodzenia 18

Agencja Ubezpieczeniowa - u. Fryderyka Leyka 48

Na telefon - podjadą po podpisy - 509-088- 713