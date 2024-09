To nie był płyn do dezynfekcji… Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego przewozili spirytus

W minionym miesiącu funkcjonariusze SG i KAS-u w powiecie nidzickim zatrzymali do kontroli peugeota. Kierowcą była 42-latka, a pasażerem 41-letni mężczyzna, mieszkańcy powiatu szczycieńskiego. Mundurowi ujawnili w przestrzeni ładunkowej auta plastikowe pojemniki, a w nich bezbarwną ciecz o zapachu alkoholu. Tłumaczyli funkcjonariuszom, że to płyn do dezynfekcji, a ekspertyza wykazała, że to spirytus.Zabezpieczono 2 850 litrów alkoholu o wartości ponad 270 tys. zł. Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze KAS w Olsztynie.