Wypadek w Świętajnie. Pociąg zderzył się z autem

Do wypadku doszło o godzinie 10.30. Natychmiast na miejsce zdarzenia wysłano służby ratunkowe.- Szynobus zderzył się z samochodem marki Chrysler, którym jechali 59 -letnia kobieta i 73-letni mężczyzna. Oboje są mieszkańcami gminy Świętajno - informuje sierżant Emilia Pławska z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. - Autem kierował mężczyzna, który w chwili zdarzenia był trzeźwy. Maszynista i kierownik pociągu również byli trzeźwi. Szynobusem podróżowało około 30, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń w tym zdarzeniu.W wyniku zdarzenia ucierpieli podróżujący autem - kierowca i pasażerka chryslera. Zostali przetransportowani do szpitala.Ruch na drodze cały czas jest utrudniony. Policja apeluje do kierowców o omijanie tego odcinka drogi i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.- Na miejscu wciąż pracują nasze służby. Będziemy wyjaśniać okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - dodaje rzeczniczka szczycieńskiej policji.