Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych

W czwartek (7 grudnia br.) przed godz. 12.00 na ul. Warszawskiej w Piszu doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem marki Skoda potrącił kobietę, która prowadząc rower, przechodziła przez ulicę po przejściu dla pieszych.

Skodą kierował 60-letni mieszkaniec Warszawy, jechał w stronę Kolna. Piesza weszła na przejście z prawej strony. Pokrzywdzona to 55-letnia mieszkanka Pisza, która zabrana została do szpitala. Na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń i jeszcze tego samego dnia wróciła do domu.

Kierowca skody był trzeźwy. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Policjanci przypominają:

Kierowcy – obowiązki wobec pieszych

Przepisy regulują zachowania kierujących pojazdami względem osób pieszych. Kierowcy pojazdów są zobowiązani do obserwowania nie tylko przejścia, ale także jego okolicy. Ich obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zmniejszenie prędkości tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub wchodzącego na przejście. W przypadku naruszenia tych przepisów kierowcom grożą dotkliwe konsekwencje.

Piesi – ich prawa i obowiązki

Każdy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nie zwalnia to jednak pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Jest to szczególnie niebezpieczne zimą, kiedy warunki na drodze zwykle są trudne.

Pieszego obowiązuje też zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zarówno pieszy, jak i kierowca mają rzeczywisty wpływ na to, co zdarzy się na przejściu dla pieszych. Tak niewiele trzeba, by przejścia stały się bezpieczne.Wystarczy, by obie grupy - piesi jak i kierowcy - zastosowali się do trzech prostych zasad.