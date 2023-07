„Dawaj pieniądze, dawaj kasę!” — wpadli w kominiarkach i z bronią

Dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do domu trzech braci, krzycząc: „dawaj pieniądze, dawaj kasę” — strzelali do pokrzywdzonych z broni pneumatycznej, żądając pieniędzy. Do rozboju z użyciem broni doszło kilka miesięcy temu w jednej z miejscowości w gminie Biała Piska.

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się w marcu tego roku w jednej z miejscowości na terenie gminy Biała Piska. Około godz. 22.00 do domu, w którym mieszkało trzech braci wtargnęło dwóch mężczyzn ubranych na czarno i w kominiarkach. W ręku mieli broń.

— W pewnym momencie zaczęli strzelać do pokrzywdzonych krzycząc: ,,dawaj pieniądze, dawaj kasę’ stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla ich życia. Wobec jednego z braci stosowali przemoc wielokrotnie uderzając go pięściami i rękojeścią pistoletu po głowie oraz klatce piersiowej powodując u niego liczne obrażenia ciała. Chcieli w ten sposób zmusić go do wydania pieniędzy — relacjonuje nadkom.Anna Szypczyńska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

— Swojego celu jednak nie osiągnęli ze względu na opór pokrzywdzonych oraz niewydanie im pieniędzy. Uciekli, wsiadając do zaparkowanego w pobliżu samochodu. Natychmiast po zdarzeniu bracia powiadomili policję — dodaje rzeczniczka.

Policjanci kryminalni i operacyjni z Komendy Powiatowej Policji w Piszu natychmiast rozpoczęli intensywne czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców. Już kilka godzin po zdarzeniu obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Byli to 38-letni mieszkaniec Łomży oraz 23-letni mieszkaniec gminy Zambrów. Jak się okazało, obydwaj byli wcześniej karani.

— Młodszy z nich w chwili zatrzymania próbował uciekać, ale bezskutecznie. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli i zabezpieczyli broń pneumatyczną, która okazała się jednym z kluczowych dowodów w sprawie. Decyzją sądu obaj sprawcy zostali tymczasowo aresztowani. Usłyszeli zarzut usiłowania rozboju z użyciem broni — mówi Anna Szypczyńska. I dodaje:

— Kilka dni temu do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 23-latkowi i 38-latkowi. Grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat. Wyrok będzie z pewnością surowy z uwagi na to, że przestępstwa tego dokonali w okresie recydywy.

KPP w Piszu