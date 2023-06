14-latka potrącona na pasach

W piątek (16 czerwca br.) około godziny 16.00 na przejściu dla pieszych na ulicy Kościuszki w Piszu kierujący samochodem marki VW Golf nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 14-latce będącej na przejściu dla pieszych.

Potrącana dziewczyna uderzyła w szybę auta i upadła na jezdnię. Wyglądało to bardzo poważnie. Nastolatka trafiła do szpitala, ale na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Sprawa trafi do sądu.

KPP w Piszu