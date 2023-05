Znęcał się nad matką i konkubiną. Trafił do aresztu

W sobotę (6 maja) przed południem do policyjnego aresztu trafił nietrzeźwy 29-letni mieszkaniec gminy Ruciane – Nida, który wszczął awanturę domową stosując przemoc wobec matki i konkubiny. Mężczyzna był już karany za przestępstwo znęcania się, co oznacza, że teraz grozi mu nawet 7,5 roku więzienia.

Policjanci ustalili, że 29-latek od blisko roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką oraz konkubiną. Bez powodu wszczynał awantury, będąc pod działaniem alkoholu. Wyzywał wówczas najbliższe mu osoby, krytykował je, poniżał i nieustannie niepokoił. Do tego popychał, szarpał i wykręcał im ręce.

Zdarzało się też, że niszczył sprzęty domowe, rzucał różnymi przedmiotami i groził samobójstwem. Zatrzymany usłyszał zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad matką i konkubiną. Przyznał się do jego popełnienia. Dodał tylko, że wszystkiemu winien jest alkohol.

W poniedziałek (8 maja) prokurator zdecydował o objęciu 29-latka policyjnym dozorem. Oznacza to, że sprawca przemocy ma teraz obowiązek stawiennictwa w Komisariacie Policji w Rucianem-Nidzie raz w tygodniu. Do tego ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 15 metrów, zakaz jakiekolwiek kontaktowania się z matką i konkubiną oraz obowiązek powstrzymywania się od alkoholu.

Prokurator wydał też trzymiesięczny nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Mężczyzna mógł zabrać swoje rzeczy w asyście policjantów.

Za znęcanie się nad rodziną 29-latkowi grozi kara nawet 7,5 roku pozbawienia wolności, bo przestępstwa tego dopuścił się w okresie tzw.recydywy.

KPP w Piszu