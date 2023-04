Kłótnia małżonków z finałem w areszcie

Był pijany, wszczął awanturę i wyzywał żonę w obecności trójki dzieci. Żona wezwała policję. Podczas interwencji okazało się, że awanturujący się mężczyzna jest poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności. Trafił więc do policyjnego aresztu, skąd przewieziony został do zakładu karnego.

W piątek (31 marca br.) przed godz. 20.00 policjanci z Komisariatu Policji w Orzyszu otrzymali zgłoszenie od kobiety, że jej nietrzeźwy mąż się awanturuje w obecności trójki małoletnich dzieci.

— Funkcjonariusze natychmiast pojechali do jednej z miejscowości na terenie gminy, aby sprawdzić co się tam stało. Na miejscu ustalili, że 33-latek, będący pod działaniem alkoholu, wyzywał żonę podczas kłótni, którą wszczął. Mężczyzna został zatrzymany, bo okazało się,że jest poszukiwany. Miał do odbycia karę 21 dni pozbawienia wolności za popełnienie wykroczenia kradzieży. Trafił więc do policyjnego aresztu, skąd przewieziony został do zakładu karnego,gdzie spędzi najbliższe 3 tygodnie — relacjonuje nadkom.Anna Szypczyńska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej w Piszu.

KPP w Piszu