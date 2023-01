Rowerzysta na promilach i kierowca bez prawka zatrzymani

Tuż po północy funkcjonariusze z Rucianego – Nidy zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę jadącego ulicą Gałczyńskiego. Był to20-letni mieszkaniec tego miasta, którego badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie rowerzysta ukarany został przez mandatem w wysokości 2500 zł.

Drugi nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany piętnaście minut po północy na ulicy Giżyckiej w Orzyszu przez policjantów z miejscowego komisariatu. Był to 21-letni kierujący pojazdem marki VW Touran. Mężczyzna był trzeźwy, ale miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Oznacza to, że popełnił przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2.

KPP w Piszu