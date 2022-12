Pijani nastolatkowie z kastetem zaczepiali przechodniów

W poniedziałek (19 grudnia br.) po godz. 15.00 oficer dyżurny piskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w parku miejskim w Piszu dwóch kompletnie pijanych nastolatków zaczepia przechodniów. Zgłaszający dodał, że są oni agresywni i wyzywają przypadkowo napotkane osoby.

Dzielnicowi natychmiast pojechali do parku, aby ustalić, co się tam dzieje. Opisanych nastolatków zauważyli w centrum miasta. Na Pl. Daszyńskiego zatrzymali jednego z nich. Drugi widząc radiowóz zaczął uciekać, ale szybko został zatrzymany przez policjanta, który za nim pobiegł.

Byli to mieszkańcy piskiej gminy w wieku 16 i 17 lat, od których bardzo wyraźnie czuć było alkohol. Badanie każdego z nich wykazało około 2,5 promila alkoholu w organizmie. U starszego z nich dzielnicowi znaleźli kastet, który zabezpieczyli. Po wykonanych czynnościach obaj nastolatkowie przekazani zostali rodzicom, ale to jeszcze nie koniec całej sprawy.

W dalszej kolejności policjanci będą ustalali m.in. skąd chłopaki mieli alkohol oraz czy starszy z nich miał pozwolenie na posiadanie kastetu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to broń biała, na którą należy mieć stosowne pozwolenie. W przeciwnym razie jest to wykroczenie, za które grozi kara aresztu albo grzywny. Kara wzrasta, kiedy dojdzie do bójki z użyciem tego niebezpiecznego narzędzia. Wówczas jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Sprawą nietrzeźwych nieletnich zajmie się też sąd rodzinny i nieletnich.

KPP w Piszu