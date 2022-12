Ukradł z łąki bele z sianem

Policjanci z Komisariatu Policji w Białej Piskiej otrzymali zgłoszenie o kradzieży z łąki 30 sztuk bel z sianem. Nieznany sprawca zabrał je na przełomie października i listopada tego roku. Właściciel wycenił wartość skradzionych bel na kwotę 2400 zł.

Dzielnicowy, wraz z policjantami służby kryminalnej, ustalili sprawcę tego przestępstwa. To 36-letni mieszkaniec gminy Biała Piska. Mężczyzna przyznał się do tego, że zabrał z łąki bele z sianem bez wiedzy i zgody właściciela, bo myślał, że nie są mu już potrzebne. Nie chciał więc, by się zmarnowały przez zimę. Bele woził przyczepką doczepioną do samochodu osobowego. Za jednym razem był w stanie zabrać dwie takie bele. Większość z nich została już zjedzona przez bydło należące do 36-latka.

Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa kradzieży mniejszej wagi, do którego się przyznał. Grozi mu za to kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

KPP w Piszu