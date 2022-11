Patrol z Pisza uratował życie wychłodzonej kobiecie

We wtorek (29 listopada br.) nocną służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu pełnił patrol w składzie: sierż. Emilia Pławska i st. post. Szymon Zawalich. Funkcjonariusze rozpoczęli swoją pracę od sprawdzenia miejsc na terenie miasta, gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Takie działania podejmowane są przez piskich policjantów co roku w okresie jesienno-zimowym. Mają one na celu niesienie pomocy osobom zwłaszcza bezdomnym koczującym w piwnicach, pustostanach oraz na działkach ogrodowych.

Przed północą na ul. Rybackiej w Piszu pod mostem, w miejscu bardzo ustronnym, gdzie raczej nie chodzą mieszkańcy zwłaszcza tak późną porą, funkcjonariusze zauważyli, że ktoś leży nad rzeką. Była to kobieta, która nie miała butów. Była trzeźwa, ale wyraźnie przemarznięta i przemoczona.

Kobieta początkowo nie reagowała na głosy policjantów, a kiedy się ocknęła trudno było nawiązać z nią logiczną rozmowę. Funkcjonariuszom udało się ustalić, że jest to 62-letnia mieszkanka Pisza, która choruje na nadciśnienie i cukrzycę. Policjanci natychmiast okryli ją kocem termicznym i wezwali na miejsce pomoc medyczną.

Ratownicy medyczni stwierdzili, że kobieta jest schorowana i skrajnie wyziębiona. Jej temperatura ciała wynosiła zaledwie 28 stopni. Została więc zabrana do szpitala. Gdyby leżała w tym miejscu do rana nie przeżyłaby mroźnej nocy. Policjanci z piskiej komendy niewątpliwie uratowali jej życie.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich, by reagowali w podobnych sytuacjach, kiedy widzą osobę narażoną na wychłodzenie. Jeden telefon wykonany na numer alarmowy 112 może uratować komuś życie. To tak niewiele, a jednocześnie bardzo dużo. Nie przechodźmy obojętnie!

KPP w Piszu