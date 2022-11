Na prostej drodze wpadła w poślizg i dachowała

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach było w miniony weekend przyczyną kilku kolizji. Jedno ze zdarzeń miało miejsce w piątek (25 listopada br.) w okolicach miejscowości Wielki Las w gminie Pisz. Kierująca pojazdem marki BMW, na prostym odcinku drogi, wpadła w poślizg, straciła panowanie nad autem i zjechała z drogi do przydrożnego rowu, gdzie pojazd dachował. Kierująca jechała sama. Na szczęście kobiecie nic się nie stało.

Podobne zdarzenie miało miejsce w niedzielę (27 listopada br.) po północy na trasie Drygały – Bemowo Piskie w gminie Biała Piska. Kierująca pojazdem marki Toyota także zakończyła swoją jazdę w przydrożnym rowie. Powodem było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych w wyniku czego samochód wpadł w poślizg i zjechał z drogi. Kierująca jechała sama. Zabrana została do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że nie doznała poważniejszych obrażeń.

W trakcie minionego weekendu policjanci zatrzymali też 3 nietrzeźwych kierujących. Pierwszego z nich wyeliminowali z ruchu w sobotę (26 listopada br.) po godz. 17.00 na ulicach Pisza.

Funkcjonariusze zatrzymali tam do kontroli drogowej motorower marki Romet. Kierował nim 46-letni mieszkaniec piskiej gminy, od którego wyraźnie czuć było alkohol. Badanie stanu trzeźwości motorowerzysty wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Drugi nietrzeźwy kierujący to 54-letni mieszkaniec Pisza jadący samochodem marki Ford Galaxy. Został zatrzymany do kontroli drogowej w niedzielę (27 listopada br.) po godz. 9.00 w Piszu. Ten kierowca miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie.

Zaledwie kilka minut później na terenie gminy Biała Piska policyjny patrol skontrolował samochód marki Audi A4. Kierował nim 48-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości. Badanie stanu trzeźwości tego kierowcy wykazało prawie 1 promil alkoholu w organizmie. Nietrzeźwym kierującym, za popełnione przestępstwo, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy nawet na 15 lat.

Konsekwencje, za naruszenie przepisów ruchu drogowego, poniesie też motorowerzysta zatrzymany do kontroli drogowej w sobotę na terenie gminy Pisz. Pojazdem tym jechał 22-letni mężczyzna, który nie posiadał wymaganych uprawnień. Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny w wymiarze od 1500 zł do 30 000 zł. Do tego sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach i dostosowanie prędkości do warunków drogowych.

KPP w Piszu