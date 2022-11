Ukradł samochód, kluczyki, kartę bankomatową i pojechał do Holandii

28-letni mieszkaniec Białej Piskiej ukradł znajomemu kluczyki do auta, dokumenty i kartę bankomatową, którą płacił wielokrotnie zbliżeniowo, po czym wyjechał ze znajomą skradzionym samochodem do Holandii. Po powrocie został zatrzymany przez policjantów, bo był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Teraz usłyszał kolejne 14 zarzutów.

Na początku września tego roku piscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu marki Skoda SuperB wartości 9000 zł z niestrzeżonego parkingu w Rucianem- Nidzie. Właścicielowi zginęły też kluczyki do tego samochodu, portfel z dokumentami oraz karta bankomatowa.

Zgłaszający poinformował, że dzień wcześniej wspólnie ze znajomymi spożywał alkohol. Nad ranem okazało się, że jeden z kolegów zniknął bez słowa. Zniknął też samochód zgłaszającego z osiedlowego parkingu. Przypuszczenia pokrzywdzonego odnośnie sprawcy kradzieży okazały się słuszne.

— Policjanci potwierdzili, że kradzieży samochodu dokonał 28-letni mieszkaniec Białej Piskiej wielokrotnie notowany za popełnienie różnych przestępstw. Pracując nad wyjaśnieniem tej sprawy, funkcjonariusze ustalili, że sprawca kradzieży samochodu płacił też wielokrotnie zbliżeniowo skradzioną kartą płatniczą za paliwo, produkty spożywcze i alkohol w kilku miejscach na terenie kraju. W ten sposób z konta pokrzywdzonego zniknęło blisko 300 zł. 28-latek na pewien czas wyjechał do Holandii ze znajomą. Po powrocie został zatrzymany przez piskich policjantów — informuje nadkom.Anna Szypczyńska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Jak wyjaśnia, mężczyzna ten był też poszukiwany celem odbycia kary 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniej dokonaną kradzież. Zanim jednak pojechał do zakładu karnego usłyszał aż 14 zarzutów popełnienia przestępstw.

— Jeden z nich dotyczył kradzieży kluczyków do samochodu, portfela z dokumentami oraz karty bankomatowej. Drugi odnosił się do kradzieży samochodu marki Skoda SuperB. Pozostałe natomiast to zarzuty dotyczące dokonywania zbliżeniowo płatności skradzioną kartą. Taki czyn jest przestępstwem kradzieży z włamaniem do systemu informatycznego banku poprzez przełamanie elektronicznych zabezpieczeń. Zatrzymany 28-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za popełnienie tych przestępstw grozi mu kara nawet 15 lat pozbawienia wolności, ponieważ czynów tych dopuścił się w okresie tzw.”recydywy” — dodaje rzeczniczka.

KPP w Piszu