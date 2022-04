Tragedia na przejeździe kolejowym. Pasażer samochodu nie żyje

W piątek (8 kwietnia) po godz. 13.00 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Kaliszki, gm. Biała Piska, doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem.

Kierujący pojazdem marki Toyota Avensis uderzył w bok jadącego pociągu Intercity relacji Gdynia - Warszawa. Na skutek wypadku pasażer osobówki doznał bardzo poważnych obrażeń i pomimo prowadzonej reanimacji zmarł na miejscu zdarzenia. Był to 43-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letni kierowca najprawdopodobniej jechał ze znaczną prędkością. Do tego zlekceważył znak STOP i uderzył w jadący pociąg, którego nie zauważył. Żadna z osób jadąca pociągiem nie ucierpiała.

Policjanci kolejny raz apelują do kierowców, aby bezwzględnie stosować się do znaków pionowych i poziomych umieszczonych przed przejazdami kolejowymi. W ostatnim czasie zwiększony został ruch pociągów jadących przez powiat piski. Są to zarówno składy osobowe, jak i towarowe. Wiele z nich porusza się ze znaczną prędkością. Oznacza to, że zlekceważenie znaku STOP może kosztować życie.

KPP w Piszu