Bo kultura wiele twarzy ma, czyli "Spotkanie u Jana..."

Sceniczne prezentacje pieśni i tańców ludowych, występy zespołów i solistów, warsztaty ludowe i wystawcy rękodzieła, mazurska gwara na żywo i muzyczne interpretacje utworów mazurskiego poety ludowego Michała Kajki. Lokalni artyści — młodzi i nieco starsi — to był dzień ich promocji, promocji twórców „kultury w różnym wydaniu” z zaznaczeniem tego, co nasze mazurskie. Skosztować można było także wspaniałego jadła. Tak w wielkim skrócie podsumowaliśmy to co działo się w piątkowe (24 czerwca) popołudnie i wieczór na placu przy Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piszu przy ulicy Trzcinowej.

Na scenie wystąpili między innymi: Zespół seniorski Wesoła gromadka, Zespół Koło Gospodyń Wiejskich „Drygalanki”, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Piska, Grupa Śpiewacza Uciesne Kamratki, Zespól Regionalny „Jasieniczanka” Cieszyn, Zespół Pieśni i Tańca Łódź POLTEX, Zespół Zarażeni Folkiem, Zespół Pisz na Łódź oraz soliści Zuzanna Nalewajek i Patryk Żywczyk, Wiktor Malinowski (Teatr Delikates). Wśród licznych atrakcji znalazły się m.in. warsztaty ludowe: gwara mazurska w Muzeum Ziemi Piskiej, garncarstwo i snycerstwo na placu przy Kościele (ul. Trzcinowa). W trakcie jarmarku trwała też sprzedaż ciast, z której dochód przeznaczony będzie na leczenie walczącego z chorobą Nikosia.

