„Spotkanie u Jana- X Międzynarodowy Jarmark św. Jana” w Piszu (na Reganówku)

Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury- MAZURIA już od 2018 roku stara się o urozmaicenie wydarzeń kulturalnych w mieście Pisz. Jest jednym z organizatorów takich wydarzeń kulturalnych jak „Międzynarodowy Jarmark św. Jana”(2018r., 2019r.), który nie odbył się w ubiegłym roku 2020 z powodu pandemicznego lockdownu, „Koncert świąteczny” dla mieszkańców Pisza, I Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych „Z Kolędą w sercu” w Kościele pw. MM Ostrobramskiej w Piszu oraz sportowo - rekreacyjny „Piknik Rodzinny” z Tomaszem Frankowskim. W tym roku dzięki złagodzeniu obostrzeń organizuje wspólnie z Powiatem Piskim i Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa imprezę kulturalną „Spotkanie u Jana- X Międzynarodowy Jarmark św. Jana” w Pisz. Jarmark odbędzie się 25 czerwca w Piszu, przy ul. Trzcinowej 1. Start od godz. 14:00 warsztatami gwary mazurskiej w Muzeum Ziemi Piskiej poprowadzone przez Stowarzyszenie Związek Mazurski w Szczytnie, a impreza od godz. 18:00 (przy kościele na Reganówku). Zapraszamy serdecznie! „Spotkanie u Jana- X Międzynarodowy Jarmark św. Jana” to okazja, by zapoznać się ze sztuką ludową naszego regionu Warmii i Mazur oraz poznania kultury innych regionów Polski, a nawet zakątków świata okraszona warsztatami ludowymi i wystawcami rękodzieła. Tu zobaczycie i posłuchacie na żywo gwary mazurskiej, utworów mazurskiego poety ludowego Michała Kajki w wykonaniu muzycznym , pieśni i tańców ludowych, muzyki w wykonaniu młodych artystów, ale nie tylko. Macie okazje poznać także tajniki ginących zawodów podczas odbywających się warsztatów – gwara mazurska, garncarstwo i snycerstwo. To także dzień promocji lokalnych artystów, wystawców i zespołów w zakresie „kultury w różnym wydaniu” z zaznaczeniem tego co nasze mazurskie. Skosztować będzie można wspaniałego jadła. Na scenie wystąpią między innymi: -Zespół seniorski Wesoła gromadka -Zespół Koło Gospodyń Wiejskich „Drygalanki” - Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Piska -Grupa Śpiewacza Uciesne Kamratki - Zespól Regionalny „Jasieniczanka” Cieszyn - Zespół Pieśni i Tańca Łódź POLTEX - Teatr Delikates - Diva operowa Zuzanna Nalewajek - Patryk Żywczyk (Mini recital) - Zespół Zarażeni Folkiem (Koncert) - Zespół Pisz na Łódź (Koncert) Wśród atrakcji m.in. warsztaty ludowe: - Gwara mazurska – godz. 14:00 – Muzeum Ziemi Piskiej - Garncarstwo – godz. 18:00 – plac przy Kościele ul. Trzcinowa - Snycerstwo – godz. 18:00 – plac przy Kościele ul Trzcinowa Główni sponsorzy Jarmarku to: Firma Handlowa Marcin Pilch oraz Bank Spółdzielczy w Mikołajkach – Grupa BPS. Zadanie współfinansowane ze środków w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Wstęp na Jarmark w Piszu jest Bezpłatny! Ilość miejsc Ograniczona!