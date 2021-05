Konkurs z okazji Dnia Matki rozstrzygnięty!

Mama. To tylko jedno słowo, a jak wyjątkową ma moc wie każdy z nas. Najczęściej jest właśnie pierwszym słowem, które potrafimy wypowiedzieć. Mama – daje życie i pierwszy dom, otacza miłością i troską, tuli i kołysze, karmi i gasi pragnienie. Kocha ponad życie, a my na zawsze jesteśmy jej częścią. Czy za tę miłość i wielkie oddanie można się w jakikolwiek sposób odwdzięczyć? To chyba niemożliwe i zawsze będziemy jej dłużnikami. Co ciekawe – ona wcale tego nie oczekuje. Dlaczego? Bo jej miłość jest bezgraniczna i bezinteresowna.

W tym roku do wspólnego świętowania zaprosiliśmy naszych czytelników. Z okazji Dnia Matki na naszym facebookowym profilu ogłosiliśmy konkurs pn.: „A ja kocham moją Mamę...”, który trwał od 13.05.2021r. od godz. 8:00 do 23.05.2021r. do godz. 24:00. Zwyciężczynie naszego konkursu, zgodnie z regulaminem, zebrały pod nadesłanym do nas zdjęciem z życzeniami dla swoich Mam najwięcej „lajków” i tym samym zdobyły nagrody:

za I miejsce pani Julita Królak — voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w Restauracji Baszta



Od lewej: Lucjan Bazydło (fundator nagrody), Iwona Zduńczyk (mama zwyciężczyni) i Sylwia Krześniewska (nasza redakcyjna koleżanka) Od lewej: Lucjan Bazydło (fundator nagrody), Iwona Zduńczyk (mama zwyciężczyni) i Sylwia Krześniewska (nasza redakcyjna koleżanka)

za II miejsce pani Emilia Markowska — voucher o wartości 100 zł na kwiaty w kwiaciarni Fantazja.



Od lewej: Emilia Markowska (laureatka konkursu), Agnieszka Grala (fundatorka nagrody) i Sylwia Krześniewska (nasza redakcyjna koleżanka) Od lewej: Emilia Markowska (laureatka konkursu), Agnieszka Grala (fundatorka nagrody) i Sylwia Krześniewska (nasza redakcyjna koleżanka)

Nagrody: za I miejsce w imieniu Julity Królak odebrała jej mama, adresatka życzeń - Iwona Zduńczyk, a to dlatego, że córka mieszka w Warszawie, a za II miejsce - jej zdobywczyni Emilia Markowska. Obie panie nie kryły radości z wygranej, co widać na wyżej załączonych zdjęciach.

Fundatorom — za nagrody, uczestnikom — za udział w konkursie bardzo dziękujemy, a zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy!

CZYTELNICY DLA SWOICH MAM

poniżej zdjęcia i życzenia nadesłane na konkurs:



Julita Królak — Kiedy byłam jak kropelka

Czułam serca Twego bicie

Wnet poznałam jak jest wielka

Miłość która daje życie

Kocham Cię ,kocham Mamo

Emilia Markowska

Życzę Ci kochana Mamo,

Stu lat życia w ciągłym uśmiechu

I samych radosnych oddechów!

Milion pięknych chwil bez złości

Emilia Markowska

Każdej synowej życzę takiej teściowej, jaką jesteś Ty!

Życzę ci dnia pełnego szczęścia,

które da ci radosne poczucie,

Joanna Dutkiewicz

Mamo, mamo coś Ci dam!

Jedno serce które mam,

a w tym sercu duży kwiat,

Sandra Wysocka

Monika Kozioł

Ze wszystkich kwiatów świata

chciałabym zerwać... słońce

i dać je potem tobie

złociste i gorące.

Słoneczko jest daleko,

ale się nie martw, mamo,

narysowałem drugie... Jest prawie

takie samo!

Teraz cię wycałuję, jak mogę

najgoręcej,

bo tak cię kocham bardzo

Asia Ludwa

"Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama stoi po twojej stronie, nic ci się nie stanie."(Jojo Moyes)

