Kobieta potrącona na pasach

Na ulicy Klementowskiego w Piszu doszło do zdarzenia drogowego. Kierująca pojazdem marki Mitsubishi potrąciła kobietę przechodzącą przez jezdnię po przejściu dla pieszych. Poszkodowana trafiła do szpitala.

W środę (2 kwietnia br.) po godz. 13.00 na przejściu dla pieszych na ul. Klementowskiego w Piszu doszło do zdarzenia drogowego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca samochodem marki Mitsubishi jechała ul. Klementowskiego w kierunku ronda im.Zesłańców Sybiru. Będąc w rejonie przejścia dla pieszych nie zauważyła wchodzącej na to przejście kobiety w wyniku czego potrąciła ją.

Poszkodowana to 40-letnia mieszkanka Pisza, która z obrażeniami zabrana została do szpitala. Samochodem kierowała 25-letnia mieszkanka Pisza. Kobieta była trzeźwa. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Będą wyjaśniali przyczyny i okoliczności tego wypadku.