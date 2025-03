Wyzywał i poniżał własną matkę...

W lutym tego roku piscy policjanci zastosowali nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do matki wobec wobec 43-latka. Mężczyzna ten wracał do domu kompletnie pijany i wszczynał awantury zagrażając życiu i zdrowiu 79-letniej matce. Środki te obowiązywały go przez 14 dni. Po ich zakończeniu 43-latek wrócił do miejsca zamieszkania. Mając blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie wszczął awanturę. Wyzywał matkę, krytykował ją, poniżał i wymachiwał w jej kierunku rękoma. Sprawca przemocy został zatrzymany.

Po opuszczeniu policyjnego aresztu funkcjonariusze ponownie zastosowali wobec niego środki antyprzemocowe. Wydali mu nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania połączony z zakazem zbliżania i kontaktowania się z matką. To jednak nie wszystko.

Ze względu na to, że 43-letni mieszkaniec Pisza podejrzany jest o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad matką, prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Sprawca przemocy zobligowany został do stawiennictwa w piskiej komendzie dwa razy w tygodniu. Do tego prokurator zdecydował o natychmiastowym opuszczeniu przez niego domu, zajmowanego wspólnie z matką, na okres trzech miesięcy oraz wydał zakaz jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzoną.

Za znęcanie się nad matką 43-latkowi grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

KPP Pisz