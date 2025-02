Pożar w Piankach. Dom spłonął doszczętnie

Do zdarzenia doszło dziś (wtorek, 18.lutego) rano. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 27 ratowników. – To była bardzo trudna akcja. Część konstrukcji uległa zawaleniu, co uniemożliwiało mundurowym dostanie się do środka – przyznaje Grzegorz Kuliś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.

Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia badają policjanci.