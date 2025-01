Orzyscy policjanci uratowali mężczyznę. Wyprowadzili go z płonącego mieszkania

Orzyscy policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru mieszkania w budynku przy ulicy Giżyckiej. Otrzymali informację, że doszło tam do wybuchu gazu i jedna osoba jest w środku. Narażając własne życie i zdrowie, bez wahania weszli domieszkania, z którego wydobywały się kłęby czarnego dymu. W środku był mężczyzna, który próbował gasić pożar. Policjanci wbrew jego woli wyprowadzili go na zewnątrz, ratując mu życie.

Do poważnego zdarzenia doszło we wtorek (7 stycznia br.) około godz.8.00 w Orzyszu. Oficer dyżurny piskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego doszło do wybuchu gazu i jedna osoba jest w środku.

Jako pierwsi na miejsce przyjechali policjanci z Komisariatu Policji w Orzyszu. Był to patrol w składzie: sierż.szt. Mateusz Łosiak i st. post. Rafał Rąg. Zobaczyli oni, że z mieszkania na drugim piętrze wydobywają się kłęby czarnego dymu. Bez wahania weszli tam, aby sprawdzić czy ktoś jest w środku.

W mieszkaniu był 59-letni mężczyzna, który za wszelką cenę próbował ugasić pożar w swoim mieszkaniu.

Pomieszczenia były już tak mocno zadymione, że istniało realne zagrożenie dla życia i zdrowia tego człowieka oraz interweniujących policjantów. Sierż. szt. Mateusz Łosiak i st. post. Rafał Rąg wyprowadzili z mieszkania 59-latka wbrew jego woli. Tym samym uratowali mu życie. Poparzony mężczyzna zabrany został do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kolejni policjanci, którzy przyjechali na miejsce tego zdarzenia zabezpieczali je przed osobami postronnymi, przesłuchiwali świadków oraz wykonywali oględziny. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że to właśnie ten 59-latek najprawdopodobniej rozpalał w piecu łatwopalną substancją w wyniku czego doszło do pożaru.