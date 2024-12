Śliskie drogi zaskoczyły, kilka aut wylądowało w rowie

Wczorajszy (środa, 18 grudnia) poranek w powiecie piskim nie należał do bezpiecznych. Kierowców zaskoczyła bardzo śliska nawierzchnia dróg, w efekcie doszło aż do czterech kolizji. Zdarzenia te wyglądały poważnie, ale na szczęście nie było osób poszkodowanych.

Pierwsza kolizja miała miejsce już po godz. 5.00 na trasie Pisz – Biała Piska. W okolicach miejscowości Kaliszki kierująca pojazdem marki Audi A4 wpadła w poślizg i wjechała do przydrożnego roku.

Kilka minut później na trasie Ruciane-Nida – Zgon kierowca samochodu marki Daf jadący z naczepą, chcąc uniknąć uderzenia w zwierzynę leśną, gwałtownie zahamował. Wpadł w poślizg i zjechał z drogi do rowu.

Po godz. 7.00 doszło do kolejnej kolizji. Tym razem zdarzenie miało miejsce na trasie Pisz — Orzysz, przy zjeździe do miejscowości Nowe Guty. Kierująca samochodem marki Opel Corsa nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego straciła panowanie na autem i jazdę zakończyła w przydrożnym rowie.

Przed godz. 8.00 na trasie Jabłoń — Wiartel kierująca samochodem marki Hyundai nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w drzewo.

Zdarzenia te pokazują, jak bardzo trzeba być czujnym i ostrożnym za kierownicą.

KPP w Piszu