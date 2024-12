Wielka inwestycja już ruszyła!

W drugim przetargu wyłoniony został wykonawca, jest nim firma Grot House Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu.

Na gminnej działce zlokalizowanej wzdłuż ściany lasu rozpoczęły się prace związane z adaptacją terenu na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców oraz odwiedzających gminę turystów.Powstanie tu ogólnodostępny teren rekreacyjny wyposażony w małą architekturę, boisko do gier zespołowych, miejsca wypoczynku, zieleń urządzona, ciągi komunikacyjne pieszo – jezdne i miejsca postoju, zaplecze sanitarne oraz pawilon gastronomiczny.Łączna wartość inwestycji to 9 864 428,07 zł., z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych to kwota - 5 525 000,00 zł., a wkład własny gminy - 4 339 428,07 zł. Wszystko ma być gotowe za rok - planowany termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na 6 grudnia 2025 r.