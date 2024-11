Kierowca fiata uciekał przed policją. Miał prawie 3 promile

Miniony weekend na dogach obfitował w nietrzeźwych kierowców. Jednego z nich policjanci zatrzymali w pościgu. To 39-letni kierujący pojazdem marki Fiat Ducato, badanie stanu jego trzeźwości wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

W trakcie minionego weekendu policjanci nie odnotowali żadnego wypadku drogowego w powiecie piskim, a jedynie 4 niegroźne kolizje. Jedna z nich miała miejsce w piątek (15 listopada) przed godz. 19.00 na terenie gminy Biała Piska. Kierujący pojazdem marki Dacia Sandero uderzył w sarnę, która wbiegła na drogę tuż przed samochód. Na szczęście w zdarzeniu tym nie ucierpiała żadna osoba.

W ręce policjantów wpadło aż 4 nietrzeźwych kierowców. Najbardziej nieodpowiedzialny był 39-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego kierujący samochodem marki Fiat Ducato, który w niedzielę (17 listopada) przed godz.10.00 widząc oznakowany radiowóz na ul. Wojska Polskiego w Piszu, zawrócił i odjechał z dużą prędkością.

Policjanci natychmiast pojechali za nim. Włączając sygnały świetle i dźwiękowe w radiowozie, wydali mu polecenie do zatrzymania się, ale bezskutecznie. Ostatecznie jednak mundurowi zatrzymali samochód do kontroli drogowej. Od kierowcy fiata wyraźnie czuć było alkohol, a badanie stanu trzeźwości tego mężczyzny wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. 39-latek popełnił dwa przestępstwa.Nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Prawie 2 promile alkoholu w organizmie miał z kolei kierujący samochodem marki VW Passat. Jechał on z przyczepką, na której była łódka. Na trasie Zdory -Kociołek Szlachecki kierujący tym autem zjechał do rowu. Do zdarzenia tego doszło w piątek po godz. 22.00.

W niedzielę po godz. 7.00, w jednej z miejscowości na terenie gminy Pisz, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej ciągnik rolniczy marki Zetor. Kierował nim 57-letni mężczyzna, którego badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

To nie jedyne przestępstwo, którego dopuścił się traktorzysta. Wsiadł bowiem za kierownicę, mając orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz ten obowiązywał go od września tego roku przez kolejne 3 lata. Za popełnienie tych dwóch przestępstw 57-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W sobotę (16 listopada) po godz. 10.00 w Piszu policjanci zatrzymali kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego. Tym razem był to 35-latek kierujący samochodem marki Opel. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie, co jest wykroczeniem. Ten kierowca także stracił prawo jazdy.

Także w sobotę po godz. 16.00 w Rucianem – Nidzie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli pojazd marki Dacia. 44-letni kierowca był trzeźwy, ale miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakaz ten obowiązywał go od sierpnia tego roku do stycznia 2025 roku.

KPP w Piszu