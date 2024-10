Odkryjmy to! – bezpłatne warsztaty pedagogiczne z Kopernikiem w Orzyszu

Już w sobotę 26 października w Orzyszu w Bibliotece Polany Kultury odbędą się bezpłatne warsztaty pedagogiczne dla dorosłych „Odkryjmy to!”. Warsztaty te to jeden z komponentów wspólnej inicjatywy Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Nauki pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.

W trakcie warsztatów rodzice, opiekunowie, edukatorzy pod okiem specjalistów z Centrum Nauki Kopernik będą pogłębiać swoją wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania.



Autor zdjęć: Agata Steifer/Centrum Nauki Kopernik.

Poznają pozytywne aspekty nauki poprzez zabawę. Dowiedzą się, jak rozbudzić ciekawość swoich dzieci. Wspólnie z prowadzącymi przyjrzą się doświadczeniom naukowym widzianym z perspektywy dziecka oraz związanym z nimi wyzwaniom poznawczym.

Nie zabraknie także ćwiczeń z pozytywnego dowartościowywania i budowania poczucia własnej wartości u dziecka w wyważony sposób. Po zakończeniu zajęć ich uczestnicy otrzymają zestawy do samodzielnego eksperymentowania z dziećmi w domu.



Autor zdjęć: Agata Steifer/Centrum Nauki Kopernik.

Zestaw „Odkryjmy to!” do samodzielnego eksperymentowania zawiera nie tylko propozycje eksperymentów, ale również część materiałów potrzebnych do ich wykonania oraz wskazówki pedagogiczne ułatwiające rodzicom, opiekunom, edukatorom konstruktywne towarzyszenie dzieciom podczas ich prób odkrywania świata.

Warsztaty „Odkryjmy to!” to kontynuacja projektu „Nauka dla Ciebie w domu” z ostatnich trzech lat. W tegorocznej edycji nasze warsztaty zawitały już do 18 z 20 zaplanowanych miejscowości i wzięło w nich udział około 600 osób. Orzysz jest jedyną miejscowością z województwa warmińsko-mazurskiego, której udało się zakwalifikować do udziału w projekcie.

Program „Nauka dla Ciebie”, którego częścią są warsztaty „Odkryjmy to!”, ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, propagowanie kultury innowacyjności i stymulowanie rozwoju poprzez promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania (samodzielnego eksperymentowania i odkrywania nauki w życiu codziennym).

Działania programowe obejmują także popularyzację nauki w miejscach o utrudnionym dostępie do centrów nauki oraz integrację lokalnych środowisk edukacyjnych ze środowiskami akademickimi. Program „Nauka dla Ciebie” to różnorodne aktywności, stworzone z myślą o uczniach, nauczycielach, edukatorach i rodzicach.

Warsztaty „Odkryjmy to!” są realizowane i finansowane w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.