Trwa akcja poszukiwawcza na Śniardwach

Jak nam powiedziała nadkom. Anna Szypczyńska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piszu, do zdarzenia doszło wczoraj (16 lipca) w Nowych Gutach. Dwóch mężczyzn pływało po jeziorze Śniardwy rowerem wodnym. Jeden z nich postanowił popływać. Wyskoczył z roweru wodnego i zniknął pod wodą. Drugi z mężczyzn skoczył mu na ratunek, ale nie odnalazł w wodzie kolegi.

— Do akcji poszukiwawczej natychmiast przystąpiły służby ratownicze, lecz pomimo szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych, do końca dnia niestety nie udało się odnaleźć mężczyzny. Z uwagi na trudne warunki pogodowe akcja została przerwana, wznowiono ją dziś rano. Do chwili obecnej mężczyzny nie odnaleziono — mówi Anna Szypczyńska.

Jak nam powiedziała rzeczniczka, mężczyzna pływał rowerem wodnym bez kapoka.

W akcji poszukiwawczej biorą udział strażacy z OSP Orzysz, OSP Drozdowo, ratownicy z MSR Okartowo, MOPR Mikołajki, JRG Pisz, JRG Giżycko, Podwodnik oraz Policja.