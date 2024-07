Drugi tom komiksu o historii Pisza już dostępny

Komiksowa forma upowszechniania historii Pisza to projekt Muzeum Ziemi Piskiej, który odbił się echem w całym regionie. Ubiegłoroczna premiera pod tytułem „Johannisburg, Jańsbork, Pisz. Miasto trojga imion” spotkała się z dużym zainteresowaniem i szybko podjęto decyzję o kontynuacji serii.

Tym razem trio autorów – dr Aneta Karwowska, Robert Jurga i Waldemar Gruszczyński – pochylili się nad historią naszego miasta w okresie pierwszej wojny światowej. Ówczesny Johannisburg był dwukrotnie zajmowany przez Rosjan, którzy mocno zniszczyli prężnie rozwijające się miasto.

Jak to w komiksie, militarne i społeczne wydarzenia z tego okresu przedstawione są na pięknych rysunkach okraszonych dialogami i onomatopeją.

– „Pisz. W ogniu wielkiej wojny” jest kontynuacją komiksowej przygody z Piszem w roli głównej – mówi dr Aneta Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej. – Opowiadamy o historii naszego miasta w 1914 i 1915 r., ale przedstawiamy także uzbrojenie i techniki wojskowe, które były stosowane na początku XX w., wspominamy plebiscyt z 1920 r. Początkiem opowieści znów jest ciekawe znalezisko we współczesnym Piszu, które pozwala nam przenieść się w czasie.

Drugi tom komiksu jest dostępny w kasie Muzeum Ziemi Piskiej od poniedziałku (1 lipca). Jeden egzemplarz kosztuje 40 zł. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze kupić pierwszego tomu „Johannisburg, Jańsbork, Pisz. Miasto trojga imion”, a chciałby kompletować serię, to nic straconego. Publikacja sprzed roku wciąż jest w muzealnej ofercie w cenie 40 zł. Osoby zainteresowane sprzedażą wysyłkową mogą złożyć zamówienia na adres mailowy mzppisz@wp.pl.