W weekend utonęło sześć osób

W raporcie dobowym RCB przekazało, że w minioną sobotę utonęły dwie osoby, a w niedzielę – cztery.

Do tragedii doszło w niedzielę na zalewie w Nieliszu (woj. lubelskie), gdzie utonął 27-latek. Z ustaleń policji wynika, że wyskoczył z rowerka wodnego i chciał dopłynąć do brzegu. Niestety, zaczął się topić i zniknął pod wodą.

W niedzielę w Sieradzu (woj. łódzkie) w rzece Warta utopił się 21-latek. Mężczyzna w sobotę po południu wszedł do Warty w okolicach mostu kolejowego. Następnie zniknął w jej nurtach i nie wyszedł na brzeg. O zaginięciu brata strażaków poinformowało rodzeństwo, które razem z nim było nad rzeką.

Młody mężczyzna był poszukiwany w wodzie m.in. przez grupę wodno-nurkową z sieradzkiej komendy straży pożarnej oraz na brzegu przez psy tropiące. Jak przekazał PAP rzecznik strażaków w Łódzkiem bryg. Jędrzej Pawlak, w niedzielę dryfujące ciało zlokalizowano z drona, a następnie strażacy podjęli je z wody i przetransportowali pontonem na brzeg.

Do tragedii doszło również w Glinicy (woj. śląskie), gdzie utonęła 9-letnia dziewczynka, która kąpała się w niedozwolonym miejscu oraz w Chabsku (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie utopił się 60-latek.

W sobotę w Lesznie (woj. mazowieckie) w zbiorniku retencyjnym utonął 14-letni chłopiec.

RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.

Jak wypoczywać bezpiecznie?

Strzeżone kąpieliska w większości ruszają od lipca, do tego czasu trzeba więc zachować szczególną ostrożność. Gdy ratowników nie ma w pobliżu jedyną służbą, która może pomóc są ratownicy OSP, których często dzieli przynajmniej kilkanaście kilometrów od miejsca zdarzenia. Strażacy zachęcają, by do wody wchodzić ze sprzętem asekuracyjnym, który nie dość, że zwiększy bezpieczeństwo to może umilić przebywanie w wodzie.

— Zachęcamy do tego, by wchodzić do wody ze sprzętem asekuracyjnym - boją OSP albo kamizelką ratunkową. To jest sprzęt, który daje nam dodatkową pływalność, to nie jest obciach w takim sprzęcie pływać. Obciachem jest utonąć w wakacje, dlatego zachęcamy, by z tym sprzętem pływać i korzystać z niego. Nawet w formie zabawowej z dziećmi, co też może być taką fajną i atrakcyjną formą wypoczynku na wodzie – twierdzą.

Gdy dzieci bawią się w wodzie, warto obserwować je z wody nie z brzegu. Najlepiej stanąć twarzą do nich od strony wody, wtedy mamy pewność, że jeżeli coś się stanie, możemy szybko zareagować i uniknąć tragedii. Szczególnie ważne jest to podczas zabaw nad morzem. W morzu występują prądy wsteczne, które potrafią porwać człowieka w głąb wody.

Jednak najważniejszą zasadę ratownicy powtarzają co roku – nigdy nie wchodź do wody po alkoholu.

Źródło: PAP/zyw