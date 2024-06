Kolejni dwaj poszukiwani zatrzymani

Do policyjnego aresztu trafiło dwóch mieszkańców powiatu piskiego, którzy ukrywali się przed organami ścigania. Pierwszy z nich to 32-letni mieszkaniec gminy Ruciane- Nida, który miał zasądzony wyrok 2 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo jazdy samochodem pomimo cofniętych uprawnień, a do tego pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ponownie wsiadł za kierownicę w stanie nietrzeźwości.

Drugi poszukiwany, który trafił do policyjnego aresztu, to 44-letni mieszkaniec gminy Biała Piska. Sąd Rejonowy w Tczewie skazał go na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności w związku z popełnieniem przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego narażając osobę uprawnioną na niemożność zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Obaj mężczyźni najbliższe miesiące spędzą w zakładzie karnym.

KPP w Piszu