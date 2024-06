Festiwalowy sezon ruszył. Ruszyli też ,,festiwalowi” oszuści

Do Komendy Powiatowej Policji zgłosiło się dwoje młodych ludzi, którzy poinformowali, że zostali oszukani kupując bilety za 1400 zł na koncert w Krakowie.

Sezon letni oferuje szereg atrakcji w postaci festiwali, koncertów i innych widowisk odbywających się w plenerze. Bilety na te wydarzenia można kupić w kasach, jednak większość z nas dokonuje zakupu przez Internet na oficjalnych stronach. Tym, którym się to nie uda, często szukają innych rozwiązań. Na przykład kupując bilety z tzw. „drugiej ręki”. Opisany poniżej przypadek pokazuje, że trzeba uważać, by nie dać się oszukać.

Do Komendy Powiatowej Policji zgłosiło się dwoje młodych ludzi, którzy poinformowali, że zostali oszukani kupując bilety za 1400 zł na koncert w Krakowie.

Pokrzywdzeni wyjaśnili policjantom, że na popularnym portalu społecznościowym znaleźli ogłoszenie, że ktoś sprzedaje bilety na koncert w Krakowie, którym byli zainteresowani.Kupili więc dwa bilety po 700 zł każdy. Połowę kwoty przelali jako zaliczkę, a drugą połowę, gdy otrzymali bilety e-mailem. Nic nie wskazywało na to, że zostali oszukani.

Kupujący zwrócił jednak uwagę, że oba bilety mają ten sam numer seryjny. Zaniepokojony ustalił, że więcej osób kupiło bilety od tego sprzedającego i wszystkie te bilety mają ten sam numer seryjny. Oznaczało, to, że zostali oszukani i stracili 1400 zł. Pokrzywdzone osoby zgłaszały oszustwo na policję. Tak samo zrobili też mieszkańcy naszego miasta. To już kolejne takie oszustwo zgłoszone w ostatnim czasie do piskiej jednostki.

Pamiętajmy, aby przy zakupie biletów na interesujące nas wydarzenia starać się bezpośrednio kontaktować z oferentami, aby sprawdzać czy mamy do czynienia z zaufanym źródłem. Pamiętajmy też, aby nie wchodzić w linki nadesłane w wiadomościach. W każdym przypadku, jeśli chodzi o nasze pieniądze, zachowujmy zasadę ograniczonego zaufania.