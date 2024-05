Traktorzysta miał ponad 3 promile

W środę (22 maja br.) po godz. 14.00 oficer dyżurny piskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Pisz traktorem jeździ pijany mężczyzna. Funkcjonariusze piskiej drogówki natychmiast pojechali to sprawdzić.

Zatrzymali opisany ciągnik rolniczy do kontroli drogowej. Był to pojazd marki Ursus, którym kierował 57-letni mieszkaniec gminy Pisz. Policjanci nie mieli żadnych wątpliwości, że kierowca jest pod znacznym działaniem alkoholu. Potwierdziło to badanie stanu trzeźwości — wykazało, że traktorzysta ma ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Do tego 57-latek miał cofnięte uprawnienia do kierowania.

Oznacza to, że dopuścił się popełnienia dwóch przestępstw, czyli kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia ciągnika po cofnięciu uprawnień. Grozi mu za to kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.